Учёные создали умный комбинезон для младенцев

Учёные проверили комбинезон на младенцах в возрасте от 5 до 19 месяцев. В начале исследования позы и движения детей определялись визуально по видеозаписи. Затем эта информация использовалась для обучения алгоритма, основанного на машинном обучении, который распознавал позы.

Исследователи отметили, что их работа показывает: оценить моторное развитие младенца за пределами больницы или специальной лаборатории вполне возможно. При этом чем раньше будут выявлены задержки развития нервной системы и связанные с ними проблемы, тем лучше можно будет поддержать здоровье ребёнка.