Учёные создали универсальную донорскую кровь

«Идеальная» донорская кровь не должна содержать молекул, незнакомых организму человека, которому её переливают. Если не соблюсти это условие, то иммунная система реципиента начнёт атаковать клетки крови. Это может привести к гибели человека.

Учёные решили найти ферменты, способные изменять «чужие» эритроциты, модификации поверхности которых и определяют группы крови. То есть, грубо говоря, ферменты, изменяющие группу крови человека и делающие её универсальной. Такие белки исследователи искали в кишечной микрофлоре человека через её геном.

В итоге, учёные нашли два ферменты кишечной бактерии Flavonifractor plautii, которые вместе могут превратить эритроцит группы А в эритроцит группы 0 (универсальной). Теперь исследователям предстоит проверить, не меняют ли эти ферменты что-нибудь ещё, прежде чем начать использовать технологию на практике.