Учёные создали универсальный гель для заживления ран за минуту

Результаты экспериментов показывают, что при нанесении на рану уже спустя 15-30 секунд этот клей застывает и кровь перестаёт идти. Наносится он прямо на порез.

Из преимуществ разработки, как отмечают специалисты, - воздействие на ранения любой формы. В то же время двусторонняя лента такого обеспечить не способна.