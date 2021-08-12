Учёные создали универсальный гель для заживления ран за минуту

Наука и технологии
Сегодня в 12:04
Учёные создали универсальный гель для заживления ран за минутуОн остановит кровотечение и ускорит заживление
Американские исследователи из Массачусетского технологического института создали клей, который поможет пациентам, имеющим самые разные травмы. Он представляет собой липкое вещество, похожее на то, что используют некоторые животные (ракообразные) для прилипания к камням.
Учёные замечают, что клей получили при помощи смешивания специальных соединений (полученных в том числе из панцирей ракообразных) с медицинским силиконовым маслом. В результате образовалось пастообразное вещество.
Результаты экспериментов показывают, что при нанесении на рану уже спустя 15-30 секунд этот клей застывает и кровь перестаёт идти. Наносится он прямо на порез.
Из преимуществ разработки, как отмечают специалисты, - воздействие на ранения любой формы. В то же время двусторонняя лента такого обеспечить не способна.