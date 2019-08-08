Учёные создали водку из чернобыльской воды и пшеницы

Об этом журналистам сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. По их словам, учёные изготовили водку по методике homemade (говоря по-русски, смешали воду и спирт).

Воду брали из чернобыльских скважин и разводили её с дистиллированным алкоголем. Сообщается, что она была взята из глубокого водоносного слоя в Чернобыле и не загрязнена радиацией.

Агентство также рассказало, что планирует открыть социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое будет проводить водку «Атомик». 75% прибыли предприятия будет поступать пострадавшим от аварии на АЭС.

Кроме того, многие территории, находившиеся в зоне поражения, уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур. Конечно, под особым контролем. Однако в промышленных масштабах этого пока делать не планируют.