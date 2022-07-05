Учёные создали выдерживающую мороз и экстремальную жару батарею

Такие батареи могли бы позволить электромобилям в холодном климате проезжать дальше без подзарядки. Также они могут уменьшить потребность в системах охлаждения, чтобы аккумуляторы транспортных средств не перегревались в жарком климате.

В ходе испытаний экспериментальные батареи сохранили 87,5% и 115,9% своей энергоёмкости при -40 и 50°C соответственно. У них также был высокий КПД 98,2% и 98,7% при этих температурах соответственно, что означает, что батареи могут подвергаться большему количеству циклов зарядки и разрядки, прежде чем выйдут из строя.

Теперь учёные хотят оптимизировать аккумуляторы для работы при ещё более высоких температурах и увеличить им срок службы.