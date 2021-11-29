Учёные создали жидкую антенну

Предлагаемая антенна была протестирована с тремя типами жидкостей, такими как чистая вода, глицерин и морская вода. Авторы выяснили, что устройство может достигать коэффициента стоячей волны по напряжению от 1 до 2 в диапазоне частот от 300 до 850 МГц.

Результаты моделирования и экспериментов подтверждают, что предлагаемая компактная и экономичная коническая антенна обеспечивает широкий диапазон частот. При этом, что интересно, рабочая частота регулируется изменением высоты жидкости внутри конуса. Отмечается также, что антенна на 30–40% короче аналогичной металлической антенны, а радиоизлучение от неё — всенаправленное.

Такой тип антенн более гибкий и дешёвый.