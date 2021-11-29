Наука и технологии
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Учёные создали жидкую антенну

Проверили её прототип
Учёные предложили новый дизайн конической жидкостной антенны. Исследователи проанализировали, как она работает на широком диапазоне частот.
Учёные создали жидкую антенну

Предлагаемая антенна была протестирована с тремя типами жидкостей, такими как чистая вода, глицерин и морская вода. Авторы выяснили, что устройство может достигать коэффициента стоячей волны по напряжению от 1 до 2 в диапазоне частот от 300 до 850 МГц.

Результаты моделирования и экспериментов подтверждают, что предлагаемая компактная и экономичная коническая антенна обеспечивает широкий диапазон частот. При этом, что интересно, рабочая частота регулируется изменением высоты жидкости внутри конуса. Отмечается также, что антенна на 30–40% короче аналогичной металлической антенны, а радиоизлучение от неё — всенаправленное.

Такой тип антенн более гибкий и дешёвый.

Источник: Inderscience
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