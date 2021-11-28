Наука и технологии
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Учёные создали живые чернила для 3D-печати

Из бактерий
Группа исследователей из Гарвардского университета и женской больницы Гарвардской медицинской школы разработала живые чернила, которые можно использовать для печати живых материалов.
Учёные создали живые чернила для 3D-печати

Учёные использовали Escherichia coli — кишечную палочку, чтобы создать чернила для 3D-принтера. Работа началась с модификации бактерий для производства живых нановолокон. Затем исследователи связали волокна и добавили другие ингредиенты для производства живых чернил. Учёные даже смогли применить чернила для печати 3D-объектов. Одним из них был материал, который выделял азурин — противораковое средство — при стимуляции определёнными химическими веществами.

Отмечается, что микробы можно заставить создавать копии самих себя — чернила можно будет буквально выращивать в банке. Учёные также говорят, что эту методику можно использовать для печати возобновляемых строительных материалов, которые смогут самовосстанавливаться.

Источник: Phys.org
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