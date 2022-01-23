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Учёные создали звуковую пушку для очистки воздуха

Эффект держится три часа
Для борьбы со смогом в Польше учёные создали «пушку», которая использует звуковые волны для выброса токсичных частиц выше в атмосферу.
Учёные создали звуковую пушку для очистки воздуха

Экспериментальное устройство установлено на металлический контейнер. Оно представляет собой большой перевёрнутый конус, который издаёт громкий звук каждые шесть секунд. Звуковые волны выталкивают загрязняющие частицы на высоту в несколько сотен метров, позволяя людям свободнее дышать.

Отмечается, что люди в целом одобряют изобретение, несмотря на громкий звук. Дело в том, что в Польше многие польские города и посёлки используют такие системы отопления, из-за которых жилые пункты накрывает плотным смогом.

Сообщается, что звуковая пушка за час работы уменьшает концентрацию частиц PM2,5 и PM10 на 30% в радиусе трёх километров. Разовое очищение воздуха стоит $375.

Источник: Euronews
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