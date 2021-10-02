Учёные спрогнозировали сокращение населения Китая в два раза

Как пишет источник, в последнее время правительство Китая сильно обеспокоено старением населения и снижением рождаемости, а новые данные переписи населения показывают даже более значительное сокращение рождаемости, чем ожидалось. Исходя из этих данных, учёные подсчитали, что население страны может сократиться вдвое уже к 2050 году.

Недавно власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребёнка. Однако исследователи обнаружили, что основными препятствиями, мешающими парам создавать большие семьи, являются экономические проблемы и отсутствие систем социальной поддержки. Учёные пришли к выводу, что китайцы не решаются заводить детей из-за растущего экономического давления.

Источник также приводит данные переписи населения, которые свидетельствуют о том, что сейчас дети составляют 17% населения Китая, а люди старше 60 лет — 18%. Исследователи говорят, что это первый случай в истории, когда старшая группа населения численно превосходит младшую из-за снижения рождаемости.