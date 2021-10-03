Учёные спрогнозировали состояние Земли к 2500 году

Специалисты, входящие в Межправительственную группу экспертов по изменению климата при ООН, уверены, что уже к 2100 году, вероятнее всего, температура на Земле повысится на 2,7 градуса. Это приведёт к постоянным пожарам, ураганам, наводнениям, засухам, аномальной жаре. Сильное изменятся водоёмы и земная поверхность, а основная причина этого - выбросы углерода.

Далее есть три сценария развития событий. При двух из них температура будет повышаться и после 2100 года, в результате чего какие-то области станут непригодными для проживания (например, бассейн Амазонки, тропические районы). Ещё, по словам учёных, территория для выращивания различных культур уменьшится, а растительность и площади посева будут расположены у полюсов. Третий же предполагает повышение уровня моря и значительное изменение планеты. В этом случае человечество может погибнуть.