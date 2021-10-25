Учёные сравнили опасность осложнений после вакцины и после COVID-19

Ещё во время клинических испытаний вакцин Pfizer и Moderna некоторые люди жаловались на временный паралич части лица. Кроме того, госпитализируют пациентов с острыми демиелинизирующими состояниями центральной нервной системы. За определённый период у 11,9% таких пациентов был положительный тест на COVID-19.

Учёные проверили и другие случаи неврологических осложнений. Они пришли к выводу, что вероятность неврологических осложнений после коронавирусной инфекции была выше, чем после вакцинации. Исследователи насчитали 123 избыточных случая энцефалита, менингита и миелита на 10 млн, 163 дополнительных случая миастенических расстройств нервно-мышечной передачи и 145 дополнительных случаев синдрома Гийена — Барре на протяжении четырёх недель после обнаружения COVID-19.