Наука и технологии
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Учёные сравнили вред от вейпинга и курения сигарет
Для сердечно-сосудистой системы
Исследователи из Университета Данди заявили, что вейпинг может значительно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы курильщиков. Даже если они используют никотиносодержащие смеси для испарителя.
Исследование длилось два года. Оно показало, что здоровье курильщиков, которые перешли на вейпинг, значительно улучшается уже спустя четыре недели после отказа от сигарет. Причём у женщин улучшения были гораздо заметнее. Это исследование уже считают самым крупным в области изучения воздействия электронных сигарет на здоровье сердца.
Авторы работы однако подчёркивают, что считать вейпы безопасными по-прежнему нельзя. Исследование доказывает лишь их меньшую вредность по сравнению с обычными сигаретами.
Учёные обнаружили, что переход на электронные сигареты улучшал состояние сердечно-сосудистой системы на полтора процента за месяц. А улучшение хотя бы на один процент в свою очередь снижает риск сердечных приступов на 13%.