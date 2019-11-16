Учёные сравнили вред от вейпинга и курения сигарет

Исследование длилось два года. Оно показало, что здоровье курильщиков, которые перешли на вейпинг, значительно улучшается уже спустя четыре недели после отказа от сигарет. Причём у женщин улучшения были гораздо заметнее. Это исследование уже считают самым крупным в области изучения воздействия электронных сигарет на здоровье сердца.

Авторы работы однако подчёркивают, что считать вейпы безопасными по-прежнему нельзя. Исследование доказывает лишь их меньшую вредность по сравнению с обычными сигаретами.

Учёные обнаружили, что переход на электронные сигареты улучшал состояние сердечно-сосудистой системы на полтора процента за месяц. А улучшение хотя бы на один процент в свою очередь снижает риск сердечных приступов на 13%.