Учёные США увидели эволюцию в реальном времени на примере ящериц

Опубликовано 03 января 2025, 13:531 мин.
Учёные США увидели эволюцию в реальном времени на примере ящерицПриспосабливаются друг к другу
Исследователи из Флориды наблюдали за эволюцией в реальном времени, когда два вида ящериц приспосабливались к сосуществованию. Anolis sagrei и недавно завезенный Anolis cristatellus были изучены в ботаническом саду Фэйрчайлд. Несмотря на 40 миллионов лет эволюции, виды имеют схожие места обитания и рацион питания, что вынудило их конкурировать за ресурсы.
В течение нескольких лет ящерицы начали эволюционировать. Anolis cristatellus перебрались повыше на деревья, а Anolis sagrei приспособились к наземному образу жизни. У последних появились более длинные ноги, что помогло им быстрее передвигаться и лучше выживать на земле. Исследователи подтвердили, что эти черты отсутствовали в одновидовой среде, показывая, как конкуренция способствует адаптации.
Исследование дополняет свидетельства того, что эволюция реагирует на давление окружающей среды, включая деятельность человека. Подобные изменения наблюдались и у других видов, таких как гекконы, ласточки и лягушки, в ответ на «новые вызовы».