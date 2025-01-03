Учёные США увидели эволюцию в реальном времени на примере ящериц

В течение нескольких лет ящерицы начали эволюционировать. Anolis cristatellus перебрались повыше на деревья, а Anolis sagrei приспособились к наземному образу жизни. У последних появились более длинные ноги, что помогло им быстрее передвигаться и лучше выживать на земле. Исследователи подтвердили, что эти черты отсутствовали в одновидовой среде, показывая, как конкуренция способствует адаптации.

Исследование дополняет свидетельства того, что эволюция реагирует на давление окружающей среды, включая деятельность человека. Подобные изменения наблюдались и у других видов, таких как гекконы, ласточки и лягушки, в ответ на «новые вызовы».