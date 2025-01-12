Учёные США выяснили, почему ваши новые воспоминания не переписывают старые

Опубликовано 12 января 2025, 18:331 мин.
Учёные США выяснили, почему ваши новые воспоминания не переписывают старыеДинамика зрачков во время сна связана с консолидацией памяти
Исследователи из Корнелла обнаружили, что изменения размера зрачков во время сна без промедления коррелируют с процессами «консолидации памяти». Когда зрачки сужаются, мозг сосредоточен на закреплении новых воспоминаний. Расширенные зрачки указывают на обработку старых воспоминаний. Такое разделение помогает предотвратить «катастрофическое забывание», когда новые воспоминания могут переписать старые.
Используя мышей с мозговыми электродами и камерами слежения за глазами, исследователи заметили, что изменения размера зрачков отражают различные стадии воспроизведения памяти. Сужение зрачков соответствует консолидации новой памяти, а расширение — закреплению старых знаний.
Эти открытия могут привести к появлению новых методов улучшения человеческой памяти и совершенствованию искусственных нейронных сетей за счет имитации эффективной системы управления памятью мозга.
Исследование, проведенное под руководством Азахары Оливы и Антонио Фернандеса-Руиса, было опубликовано в журнале Nature.