Учёные США выяснили, почему ваши новые воспоминания не переписывают старые

Динамика зрачков во время сна связана с консолидацией памяти

Исследователи из Корнелла обнаружили, что изменения размера зрачков во время сна без промедления коррелируют с процессами «консолидации памяти». Когда зрачки сужаются, мозг сосредоточен на закреплении новых воспоминаний. Расширенные зрачки указывают на обработку старых воспоминаний. Такое разделение помогает предотвратить «катастрофическое забывание», когда новые воспоминания могут переписать старые.