Учёные сварили версию пива 5-тысячелетней давности

Учёные из Еврейского университета Иерусалима, Управления древностей Тель-Авивского университета и Университета Бар-Илан выделили дрожжи из древних пивных кувшинов. Микроскопические грибы хранились в нанопорах керамики, из которой были сделаны сосуды. Исследователи нашли способ извлечь их оттуда. Затем на основе дрожжей они сварили настоящее пиво.

В варке пива им помогал специалист Итай Гутман, который три года назад смог сварить напиток из прародителя современной пшеницы 2-тысячелетней давности.

Учёные говорят, что их работа — настоящий прорыв, ведь им впервые удалось произвести древний алкоголь. «Теперь мы знаем, какой вкус был у пива древних египтян и филистимлян», — говорит один из авторов работы.