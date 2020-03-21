Учёные связали потерю обоняния с коронавирусной инфекцией

Специалисты утверждают, что есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у многих пациентов с доказанной коронавирусной инфекцией наблюдались потеря или снижение обоняния. В Корее, например, у 30% людей с диагнозом потеря способности ощущать запахи была главным симптомом при лёгких формах заболевания.

Учёные также рассказали, что потеря обоняния развивается вообще в 10-15% случаях при любых коронавирусных и не только инфекциях. Тем не менее, специалисты советуют людям обращать внимание на то, могут ли они чувствовать запахи, как прежде, или нет.