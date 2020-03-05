Учёные связали развод родителей с плохими оценками в школе у детей

Ранние исследования уже показывали, что дети и подростки с разведёнными родителями хуже успевают в школе, чем их ровесники из полноценных семей. Кроме того, они в среднем менее приспособлены к физическим и психологическим нагрузкам. На этот раз учёные решили найти более конкретные показатели, которые подтвердили гипотезу.

Они опросили 9166 подростков в возрасте от 16 до 19 лет. В целом, средний балл детей, родители которых развелись, были на 0,3 пункта ниже, чем у их ровесников.