Учёные связали запрет на аборты с повышенным риском суицида

Учёные пояснили, что стресс является ключевым фактором, влияющим на психическое здоровье, и основной причиной повышенного риска самоубийства. А конкретный стрессор — ограничение на аборты — сильно влияет на женщин определённого возраста.

Для сравнения учёные провели тот же анализ для женщин в возрасте от 45 до 64 лет. Они не обнаружили никакого эффекта.