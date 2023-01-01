Учёные связали запрет на аборты с повышенным риском суицида

20:52, 01 января 2023
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Учёные связали запрет на аборты с повышенным риском суицидаЗапретительная политика в этом ещё до добра не доводила
Новое исследование показало, что ограничение доступа к абортам связано с повышенным риском самоубийства для женщин репродуктивного возраста.
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Учёные пояснили, что стресс является ключевым фактором, влияющим на психическое здоровье, и основной причиной повышенного риска самоубийства. А конкретный стрессор — ограничение на аборты — сильно влияет на женщин определённого возраста.
Для сравнения учёные провели тот же анализ для женщин в возрасте от 45 до 64 лет. Они не обнаружили никакого эффекта.