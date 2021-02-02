Учёные сымитировали поведение чёрной дыры в резервуаре с водой

Чёрные дыры потому так и называют, что их нельзя наблюдать визуально. Для изучения этих объектов используются детекторы гравитационных волн. Также учёные анализирует гравитационное влияние чёрных дыр на соседние объекты.

Издание «Популярная механика» же рассказало о любопытной попытке учёных смоделировать поведение чёрной дыры в ёмкости с водой. Если начать спускать воду из наполненной ванной, то можно увидеть формирование водоворота. Это явление в каких-то аспектах похоже на чёрную дыру. В частности, волна, которая подойдёт слишком близко к сливу, затянется им и не сможет вырваться. То же самое происходит рядом с чёрными дырами.

Учёные показали, что когда волны падают в такой аналог чёрной дыры, её свойства могут изменяться. Дело в том, что когда волны приближаются к сливу, они «вталкивают» в него всё больше воды. Из-за этого общее количество жидкости в резервуаре уменьшается. А уже это приводит к изменению высоты водяного столба. Данное поведение соответствует изменению свойств чёрной дыры. Это явление называют обратной реакцией. Это значит, что изменения в структуре горизонта событий могут определять свойства чёрной дыры.