Учёные: тестостерон отвечает не только за агрессию, но и за дружелюбие

В экспериментах исследователи вводили тестостерон самцам грызунов песчанок, чтобы посмотреть, как они будут вести себя со своими партнёрами. Оказалось, что инъекции способствовали объятиям и «дружелюбному поведению» животных.

Учёные предположили, что тестостерон влияет на активность окситоцина — так называемого «гормона любви», который связан с установлением социальных контактов. Впрочем, что это за связь, исследователи пока не знают.

«Мы считаем, что впервые продемонстрировали, что тестостерон может напрямую способствовать просоциальному поведению, а не только агрессии, у одного и того же самца», — добавили учёные.