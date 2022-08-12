Учёные: тестостерон отвечает не только за агрессию, но и за дружелюбие

Сегодня в 16:38
1 мин.
Учёные: тестостерон отвечает не только за агрессию, но и за дружелюбиеЭто неожиданное открытие
Считается, что тестостерон усиливает агрессию у мужчин, однако новое исследование показывает, что у гормона есть и приятная сторона.
В экспериментах исследователи вводили тестостерон самцам грызунов песчанок, чтобы посмотреть, как они будут вести себя со своими партнёрами. Оказалось, что инъекции способствовали объятиям и «дружелюбному поведению» животных.
Учёные предположили, что тестостерон влияет на активность окситоцина — так называемого «гормона любви», который связан с установлением социальных контактов. Впрочем, что это за связь, исследователи пока не знают.
«Мы считаем, что впервые продемонстрировали, что тестостерон может напрямую способствовать просоциальному поведению, а не только агрессии, у одного и того же самца», — добавили учёные.