Учёные ТГАСУ увеличили эффективность солнечных водонагревателей на 20%

Солнечные водонагреватели на крышах зданий состоят из вакуумного коллектора, который превращает свет в тепло, бака-накопителя и контура с насосом. Обычно есть и запасной источник тепла — газовый котёл. Такие системы работают при температурах до -40°C, но ночью в сильный холод возможны переохлаждение и поломки.

Исследователи протестировали систему в Якутске. Там инженеры убрали запорный клапан и использовали специальный теплоноситель, чтобы предотвратить поломки. Однако ночью тёплая жидкость начинала циркулировать сама и отдавать тепло в холодный воздух, что приводило к потере до 20% энергии и увеличению расхода газа.

Новая разработка решает эту проблему с помощью умной автоматики. Специальный клапан поддерживает минимальную циркуляцию теплоносителя, не допуская замерзания коллекторов и почти полностью сохраняя тепло в баке. Система безопасно работает при температурах от -35 до -30°C.