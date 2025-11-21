Учёные ТГУ создадут «атлас» мозга

Исследования уже показали, что заболевание оставляет след не только в эмоциях, но и в структуре мозга, особенно в миелиновых оболочках нервных волокон. Нарушение миелина снижает скорость передачи сигналов между отделами мозга, что ведёт к ухудшению памяти и когнитивных функций.

В рамках проекта создаётся отечественный «атлас» головного мозга. Он позволит стандартизировать анализ МРТ-изображений и выявлять отклонения от нормы в различных областях мозга как у здоровых людей, так и у пациентов с постковидной депрессией.

Для исследования используется технология магнитно-протоно-фракционного (МПФ) картирования, разработанная в лаборатории нейробиологии ТГУ. Она позволяет визуализировать количество миелина при жизни пациента, а не только после смерти, и работает на обычных МРТ-томографах с полем 1,5 Т.

Сейчас учёные изучают здоровых добровольцев разных возрастов, чтобы сравнить данные с пациентами, перенёсшими COVID-19.