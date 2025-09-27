Учёные Томска создали жаростойкие электропроводящие полимерные композиты

Опубликовано 27 сентября 2025, 23:051 мин.
Учёные Томска создали жаростойкие электропроводящие полимерные композитыНа основе карбосилицида титана
Учёные Томского научного центра СО РАН разработали новые полимерные композиты на основе карбосилицида титана и азотосодержащих фаз, которые выдерживают температуры до 400 °C. Материал сочетает в себе лучшие свойства керамики и металлов, что открывает новые возможности для создания нагревательных приборов и микроэлектронных устройств.
Композиты создаются с использованием уникального двухэтапного метода. Сначала смешивают порошки титана, кремния и углерода, а затем проводят реакцию при температуре свыше 2100 °C в атмосфере азота. Азот формирует дополнительные нитридные фазы, улучшая свойства материала.
Полученный порошок содержит 85 % карбосилицида титана и 15 % карбида титана. На втором этапе смесь синтезируется с добавлением 40−60 % этого порошка, что обеспечивает оптимальные электрические и термические характеристики, включая удельное сопротивление 50−100 Ом.
Новые композиты подходят для применения в суперконденсаторах, литий-полимерных аккумуляторах, газовых и биологических датчиках, а также в экранах для защиты от электромагнитных и статических разрядов.