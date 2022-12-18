Учёные: тяжесть похмелья зависит не только от того, сколько вы выпили

Авторы отмечают: дело не только в том, сколько мы пьём. Так, некоторые исследования показывают, что люди с определённой вариацией гена ALDH2 сообщают о более тяжёлом похмелье. Возраст и пол также могут влиять на то, как переживается утро после пьянки. Недавний онлайн-опрос 761 голландца показал, что тяжесть похмелья снижается с возрастом, даже если учитывать количество выпитого алкоголя.

Интересно, что авторы также сообщили о различиях в степени тяжести похмелья между мужчинами и женщинами. Эти половые различия были больше у молодых. Так мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, как правило, сообщали о более тяжёлом похмелье по сравнению с женщинами-ровесницами.

Помимо этого, с тяжестью состояния после пьянки могут быть связаны определённые психологические свойства, включая тревогу, депрессию , уровень стресса и даже личностные характеристики. Ранее исследования показали, что невротизм, который заставляет людей смотреть на мир в негативном ключе, может предсказывать тяжесть похмелья. Впрочем выводы статьи были признаны спорными. Тревога, депрессия и стресс также связаны с более тяжёлым похмельем. Другие исследования также показали, что люди, которые склонны справляться со своими проблемами, игнорируя или отрицая их, как правило, сильнее страдают на утро после принятия алкоголя.