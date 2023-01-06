Учёные: у индейцев Майя была рыночная экономика

Исследование показывает, что правящая элита киче (одни из представителей этнической группы майя — прим. ред.) использовала подход невмешательства, когда дело доходило до управления закупками и торговлей обсидианом.

«Долгое время существовала идея, что у людей в прошлом не было рыночной экономики, что, если подумать, довольно странно. Почему у людей не было рынков в прошлом? Чем больше мы вникаем в это, тем больше понимаем, что жизнь этих людей во многом была похожа на нашу», — отметили учёные.