Учёные: у нашего мира есть зеркальная копия

Три исследователя опубликовали свои выводы на этой неделе в журнале Physical Review Letters. Они говорят, что их гипотеза основана на проблемах с постоянной Хаббла, коэффициента для расширения Вселенной. Прогнозы для этой константы не соответствуют реальности, и учёные пытаются выяснить, что вызывает несоответствие.

Исследователи предположили, что причиной может быть зеркальный мир, который мы пока не видим. «На первый взгляд это может показаться безумием, но такие зеркальные миры много описаны в работах по физике», — отметили учёные. Такой мир мог бы влиять на наш только гравитационно и определять постоянную Хаббла.