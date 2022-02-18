Учёные: у привлекательных людей более крепкий иммунитет

Есть мнение, что привлекательность может сигнализировать о здоровье организма, о том, что человек — хороший партнёр для продолжения рода. Учёные нашли новый аргумент в пользу этого мнения.

Исследователи провели онлайн-эксперимент с участием 492 добровольцев. Им показывали фотографии 159 реальных людей и просили оценить привлекательность каждого лица. А люди с этих фотографий проходили дополнительное медицинское обследование.

Оказалось, что те, кто казался другим привлекательными, имели более крепкий иммунитет. Также учёные узнали, что уровень воспаления с привлекательностью не связан. Внешность, скорее, свидетельствует о способности организма справляться с заболеванием.

Ещё выяснилось, что привлекательность мужских лиц больше связана с показателями активности Т-киллеров, борющихся с бактериальными инфекциями, а привлекательность женских — с уровнями глюкозы, антител и других веществ в крови.