Учёные уличили гаджеты в замедлении развития речи у детей

В исследовании участвовали дети в возрасте от 1,5 до 2 лет. За ними наблюдали с 2013 по 2015 годы. Всего участниками выступили дети из 1667 семей.

В среднем полуторагодовалый ребёнок знает от 5 до 20 слов. У двухлетнего это количество увеличивается до 40-50. Однако, если ребёнок проводит много времени за экраном, развитие может стать медленнее.

Впрочем, учёные считают, что виноваты не гаджеты как таковые, а то насколько ребёнком занимаются родители. Если бы вместо того, чтобы давать малышу телефон, они читали ему книжки, развитие шло бы быстрее.