Учёные улучшили квантовую телепортацию

В новой статье учёные пояснили, что квантовая телепортация обеспечивает надёжную передачу квантовой информации между удалёнными узлами. До сих пор выход за пределы непосредственно связанных узлов сдерживался. Учёные преодолели это.

Авторы использовали свойство запутанности, которое связывает два кубита вместе, они действуют будто один. То есть изменения в одном из связанных кубитов будут синхронизированы с другим. И это не зависит от расстояния. Данное свойство позволяет передавать информацию от одного удалённого узла к другому.

Учёные смогли запутать три кубита — ранее такое никому не удавалось. Это приближает квантовую связь к возможности многосторонней коммуникации.