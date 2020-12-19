Наука и технологии
Сегодня 16:12
Учёные ускорили нейросеть с помощью света
Получилось быстрее, чем на топовых графических процессорах
Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона, Калифорнийского университета и стартапа Optelligence LLC разработали ускоритель для свёрточной нейронной сети, способный обрабатывать большие объёмы информации. Технология использует свет.
Технологию можно применять в огромном количестве приложений: и для 5G-сетей, и для беспилотных автомобилей, и для медицинской диагностики. Мировой спрос на оборудование для машинного обучения опережает развитие текущих источников вычислительной мощности. Однако оптические альтернативы электронного оборудования могут решить проблему и ускорить процесс машинного обучения за счёт обработки информации не итерационным способом.
Авторы новой работы заменили модуляторы пространственного света на цифровые зеркальные технологии. Благодаря этому оптическая система машинного обучения стала в сто раз быстрее. Система на порядок превосходит даже топовые графические процессоры. К тому же её можно продолжать улучшать.