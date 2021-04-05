Учёные ускорили термоядерный реактор в 100 раз при помощи ИИ

Речь идёт об ускорении вычислений, необходимых моделирование поведения плазмы в термоядерном реакторе. Алгоритм ИИ для этой задачи назвали JINTRAC. Это, если быть точнее, нейросеть, которая заменяет код, описывающий модель турбулентности пониженного порядка. Нейросеть обучили на нескольких наборах данных, в том числе с реальных научных установок. Затем алгоритм сравнили со старым на новых данных.

Старый выполнял задачу за 217 часов, а ИИ-алгоритм — за два часа. Кроме того, обычный алгоритм использовал 16 вычислительных ядер, а новый — всего одно

К сожалению, пока новый алгоритм менее точен, чем старый. Разница между ними составляет примерно 10%.