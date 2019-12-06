Учёные «услышали» крик растений от боли

Об этом пишет NewScientists, ссылаясь на препринт статьи учёных. Они провели эксперимент, в ходе которого установили микрофоны в десяти сантиметрах от растений. Эти устройства смогли уловить звуки на частотах от 20 до 100 килогерц. Исследователи утверждают, что насекомые и некоторые млекопитающие способны улавливать такие звуки, но человек — нет.

Авторы работы считают, что эти звуки помогают насекомым принять решение о том, как поступать с растением. Например, мотылёк может решить не откладывать яйца на растении, которое испытывает недостаток воды.

В том, что растения издают вибрации ничего удивительного нет. В ксилеме, основной водопроводящей ткани наземных сосудистых растений, образуются пузырьки, которые могут схлопываться. Из-за этого и возникают вибрации, а значит звуковые волны.