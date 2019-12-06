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Учёные «услышали» крик растений от боли

Точнее зарегистрировали его на расстоянии
Израильские учёные обнаружили, что томаты и табак могут издавать звуки на частотах, которые человеческое ухо не способно уловить. «Кричать» растения начинают, когда им обрезают стебли или когда становится недостаточно воды.

Об этом пишет NewScientists, ссылаясь на препринт статьи учёных. Они провели эксперимент, в ходе которого установили микрофоны в десяти сантиметрах от растений. Эти устройства смогли уловить звуки на частотах от 20 до 100 килогерц. Исследователи утверждают, что насекомые и некоторые млекопитающие способны улавливать такие звуки, но человек — нет.

Авторы работы считают, что эти звуки помогают насекомым принять решение о том, как поступать с растением. Например, мотылёк может решить не откладывать яйца на растении, которое испытывает недостаток воды.

В том, что растения издают вибрации ничего удивительного нет. В ксилеме, основной водопроводящей ткани наземных сосудистых растений, образуются пузырьки, которые могут схлопываться. Из-за этого и возникают вибрации, а значит звуковые волны.