Учёные усомнились в пользе медицинских масок для детей

Исследователи провели проверку и выяснили, что маски на детях пригодны для защиты от аэрозольных частиц, но эффективность у них снижена в среднем на 20%. Об исследовании учёных пишет издание «Известия».

В тестировании участвовали 28 взрослых и 11 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Добровольцы надевали разные маски, и их просили совершить ряд последовательных действий: посидеть, почитать вслух и погулять.

Эксперты предположили, что эффективность масок у детей может падать из-за того, что они больше двигаются, от чего маски у них съезжают, открывая нос или рот.