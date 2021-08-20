Учёные успешно испытали новый способ лечения диабета на животных

В целом, введение инсулина в брюшную полость считается перспективным методом лечения диабета первого типа. Пока использовалось только соединение брюшной полости с резервуаром с помощью катетера. Однако этот метод имеет недостатки — можно получить заражение.

Учёные предложили альтернативу этому. Они разработали устройство размером с небольшой мобильный телефон. Оно находится в животе пациента над тонким кишечником и выбрасывает инсулин. Чтобы его заправить, нужно проглотить капсулу с инсулином. Пустая капсула затем выводится из организма естественным путем. Устройство подзаряжается без проводов.

Его уже имплантировали трём свиньям без поджелудочной железы. Устройство доказало эффективность.