Учёные успешно испытали вакцину от ВИЧ

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. В создании вакцины участвовали специалисты из компании Moderna, которая разработала и вакцину от коронавируса. Принцип действия препаратов схож. Он доставляет в клетки организма молекулы матричной РНК, которые кодируют белок вируса. Это вызывает реакцию иммунной системы.

Учёные проверили вакцину на макаках. Им поставили первый укол и в течение года ставили серию «бустерных». У животных не заметили серьёзных побочных эффектов. К 58-й неделе у всех макак появились антитела, они успешно нейтрализовали 12 штаммов ВИЧ. С 60-й недели животных начали пытаться заражать. Сообщается, что привитые макаки имели почти на 80% меньший риск заражения, чем непривитые.

Теперь учёным предстоит доработать вакцину.