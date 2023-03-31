Учёные успешно протестировали новое лекарство для похудения

Бариатрическая операция — это хирургическое вмешательство для уменьшения объёма желудка или кишечника. Также существуют лекарства, которые снижают аппетит. Они способствуют похудению и нормализуют уровень сахара в крови. Но из-за побочных эффектов (тошноты и рвоты) их перестают принимать от 80 до 90% людей в течение первого года.

Чтобы избавиться от неприятных побочек, учёные создали новый пептид. Он заставил мышей с ожирением есть на 80% меньше, чем обычно. Через 16 дней испытания животные потеряли в среднем 12% своего веса.

Теперь исследователям предстоит проверить новый препарат на людях.