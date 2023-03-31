Учёные успешно протестировали новое лекарство для похудения

Учёные успешно протестировали новое лекарство для похуденияПока только на мышах
Учёные из Университета штата Пенсильвания создали новый класс соединений, которые могут обеспечить потерю веса, сравнимую с таковой при проведении бариатрической операции. Эти соединения не вызывают тошноты и рвоты.
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Бариатрическая операция — это хирургическое вмешательство для уменьшения объёма желудка или кишечника. Также существуют лекарства, которые снижают аппетит. Они способствуют похудению и нормализуют уровень сахара в крови. Но из-за побочных эффектов (тошноты и рвоты) их перестают принимать от 80 до 90% людей в течение первого года.
Чтобы избавиться от неприятных побочек, учёные создали новый пептид. Он заставил мышей с ожирением есть на 80% меньше, чем обычно. Через 16 дней испытания животные потеряли в среднем 12% своего веса.
Теперь исследователям предстоит проверить новый препарат на людях.