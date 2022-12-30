Учёные успешно вживили мини-мозг человека в мышь

Мозговые органоиды — это миниатюрные модели мозга, выращенные из плюрипотентных стволовых клеток человека. До сих пор ни одной исследовательской группе не удавалось продемонстрировать, что мозговые органоиды, имплантированные в кору головного мозга мышей, обладают одинаковыми функциональными свойствами и одинаково реагируют на раздражители. Это связано с тем, что технологии, используемые для записи функций мозга, ограничены и, как правило, не могут записывать активность, которая длится всего несколько миллисекунд.

Теперь учёные смогли решить эту проблему, разработав новый инструмент. «Эта экспериментальная установка открывает беспрецедентные возможности для исследования дисфункций на уровне нейронных сетей человека, лежащих в основе заболеваний головного мозга, связанных с развитием», — отметили исследователи.