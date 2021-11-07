Учёные установили: 9 из 10 детей в мире дышат вредным воздухом

Они заявили, что 93% детей в мире в возрасте до 15 лет дышат вредным воздухом. Кроме того, страдают даже плоды в утробе матери: матка не может полностью защитить от загрязнённого воздуха. Из-за этого повышаются риски риски рождения ребёнка с низкой массой тела и мертворождений.

Журналисты также рассказали историю девочки Эллы, которая стала первой в Великобритании, кому в качестве причины смерти записали загрязнение воздуха. Ребёнок страдал тяжёлой астмой. 15 февраля 2013 года девятилетняя Элла скончалась после приступа астмы и остановки сердца.