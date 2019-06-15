Учёные установили, что людям недостаёт шестого пальца на руках

Как пишут исследователи, полидактилия встречается у 0,2% популяции. Обычно, лишние пальцы у новорождённых ампутируют, поскольку считают их бесполезными. Международная команда учёных решила проверить истинность этого мнения и проанализировала манипулятивные способности двух человек с полидактилией.

Наблюдая за участниками исследования, его авторы увидели, что люди с шестью пальцами без труда набирают текст на смартфоне, играют в сложные видеоигры и завязывают шнурки с помощью всего одной руки. Оба человека с полидактилией имели дополнительный палец, растущий между большим и указательным. Судя по всему, он помогает им лучше справляться с мелкой моторикой.

Функциональная магнитно-резонансная томография же показала, что наличие шестого пальца не приносит никакого ущерба когнитивным функциям пациентов. А значит, полидактилию можно считать полезной особенностью, а не отклонением, если наличие дополнительных пальцев никак не мешает человеку в жизни.