Учёные установили, что увольнения вызывают рост преступности

Авторы научной работы рассказали, что увольнения приводят к увеличение обвинительных приговоров по криминальным статьям. А это, в свою очередь, усложняет работникам будущее трудоустройство.

Что интересно, в случае насильственных преступлений увеличивается их количество в будние дни. По всему видимому, причиной тому становится большое количество свободного времени.

В целом, учёные считают, что на деструктивное поведение уволенных работников влияет их психологическое состояние. В угнетённом состоянии человек может решиться, например, на кражу имущества. Именно имущественные преступления показывают 60-процентный рост в течение года после увольнения.