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Учёные установили, что увольнения вызывают рост преступности
Становится значительно больше имущественных преступлений
Учёные из Кейсовского университета Западного резервного района установили, что увольнения вызывают рост преступности. Их исследование стало одним из первых, в которых описана связь между потерей работы и преступлениями.
Авторы научной работы рассказали, что увольнения приводят к увеличение обвинительных приговоров по криминальным статьям. А это, в свою очередь, усложняет работникам будущее трудоустройство.
Что интересно, в случае насильственных преступлений увеличивается их количество в будние дни. По всему видимому, причиной тому становится большое количество свободного времени.
В целом, учёные считают, что на деструктивное поведение уволенных работников влияет их психологическое состояние. В угнетённом состоянии человек может решиться, например, на кражу имущества. Именно имущественные преступления показывают 60-процентный рост в течение года после увольнения.