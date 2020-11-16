Наука и технологии
Сегодня 17:30
Учёные установили, что видеоигры положительно влияют на психику
Правда, возможно, не все
Учёные из Оксфордского университета установили, что видеоигры положительно влияют на психику. Свои выводы они сделали, изучая пользователей двух игр — Animal Crossing и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Отмечается, что во время исследования учёные работали с реальными данными об игровом процессе — информацией о том, как много играет пользователь. Исследователи увидели, что люди, которые играли больше, чувствовали себя лучше.
Ведущий автор исследования заявил, что игры — это в первую очередь форма досуга. «Если вы играете в Animal Crossing четыре часа в день, то становитесь гораздо более счастливым человеком», — добавил учёный.
Тем не менее, авторы не считают, что у игр есть лишь положительные черты. Они уверены, что при дальнейшем изучении можно будет увидеть и негативное влияние на человека.