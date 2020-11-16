Учёные установили, что видеоигры положительно влияют на психику

Отмечается, что во время исследования учёные работали с реальными данными об игровом процессе — информацией о том, как много играет пользователь. Исследователи увидели, что люди, которые играли больше, чувствовали себя лучше.

Ведущий автор исследования заявил, что игры — это в первую очередь форма досуга. «Если вы играете в Animal Crossing четыре часа в день, то становитесь гораздо более счастливым человеком», — добавил учёный.

Тем не менее, авторы не считают, что у игр есть лишь положительные черты. Они уверены, что при дальнейшем изучении можно будет увидеть и негативное влияние на человека.