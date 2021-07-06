Учёные установили, что Земля была заранее «запрограммирована» под создание жизни

Для возникновения жизни необходимо, чтобы в атмосфере были водород, азот, неон и углеродосодержащие вещества. Определить, были ли они в атмосфере Земли в древние времена можно по породам. Поскольку алмазы очень прочны, они помогли узнать газовый состав планеты в прошлом.

Как оказалось, ещё 2,7 млрд лет назад атмосфера Земли наполнилась летучими соединениями, нужными для жизни. И это не самый «далёкий» срок. Учёные полагают, что условия для развития жизни могли сформироваться на планете даже раньше.

Ранее исследователи рассказали, что планеты земного типа могут иметь «встроенный» уничтожитель жизни: рано или поздно у них случается полное оледенение всей поверхности.