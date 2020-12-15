Учёные установили самого дальнего родственника человека из животных

Учёные говорят, что самые дальние родственники человека — это губки. Для тех, кто не знает, — это водные, преимущественно морские, многоклеточные животные, которые ведут прикреплённый образ жизни.

До недавнего время именно губок считали самыми дальними родственниками человека. Однако затем исследователи начали оспаривать эту версию. По их мнению, у гребневиков больше общих черт с человеком.

Теперь же учёные заявили, что филогенетическое древо, которое отделяет гребневиков от остальных животных, неверно. На самом деле, гребневики могут быть не такими уж древними. Исследователи смоделировали на компьютере эволюцию ДНК и показали, что ранее при создании филогенетических деревьев на базе ДНК гребневиков допускалось много ошибок.

В итоге учёные утверждают, что губки — наиболее древние предки человека.