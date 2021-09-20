Учёные установили влияние лунных фаз на продолжительность сна

Кратко о работе пишет Naked Science. В исследовании участвовали люди в возрасте от 22 до 81 года. Несколько лет они проводили полисомнографию у испытуемых. Это помогало определить начало, продолжительность и качество сна в течение ночи.

Учёные увидели связь между лунными фазами и сном человека. Эта связь зависела от пола испытуемого. При растущей луне качество сна у мужчин снижалось на 3,4%, также увеличивалось время бодрствования в среднем на 20 минут в сутки. Были также зафиксированы нарушения стадий сна. При убывающей луне таких эффектов не было.

Что касается женщин, то при растущей луне они спали в среднем на 12 минут меньше. Однако луна оказывала больше влияния на мужчин.

Стоит отметить, что наличие корреляции ещё ничего не говорит о причинно-следственных связях.