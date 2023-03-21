Учёные установили внутренний источник депрессии

Предыдущие исследования показали, что хорошее настроение или депрессия могут быть связаны с уровнем эстрадиола. Эстрадиол является основной формой гормона эстрогена в репродуктивном возрасте. Новое исследование решили провести из-за наблюдения, что уровень эстрадиола в крови женщин в пременопаузе с депрессией был примерно на 43% ниже. Известно, что этот гормон попадает в кишечник после метаболизма в печени, а затем частично возвращается обратно в кровь. Поэтому учёным стала интересна связь с ЖКТ.

В итоге оказалось, что некоторые виды кишечных бактерий способны разрушать эстрадиол с помощью фермента 3β-HSD. Исследователи провели эксперимент на мышах и обнаружили, что те из них, которым вводили 3β-HSD-продуцирующих бактерий, имели более низкий уровень эстрадиола и выраженные признаки депрессии.

Исследователи считают, что бактерии, разлагающие эстрадиол, и фермент 3β-HSD могут быть потенциальными мишенями для вмешательства при депрессии у женщин в пременопаузе.