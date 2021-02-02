Учёные уточнили характеристики тёмной материи

Тёмная материя, по теории, не участвует в электромагнитном взаимодействии, поэтому её нельзя наблюдать. На её долю, как считают учёные, приходится около четверти массы-энергии Вселенной. Её существование проявляется в виде гравитационных эффектов.

Правда, учёные пока не описали полностью частицы тёмной материи. Им нужны экспериментальные данные об их характеристиках, главным образом о массе. Ранние теории предполагают, что масса частиц тёмной материи должна лежать в интервале примерно между 10-22 электронвольт и 1019 гигаэлектронвольт. Эти теоретические значения используются для экспериментов по прямой регистрации тёмной материи, пишет «N + 1».

Открытие британских учёных позволит сузить масштабы экспериментальных поисков. Полученные диапазоны допустимых масс исключают существование очень лёгких и очень тяжёлых частиц тёмной материи.