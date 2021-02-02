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Учёные уточнили характеристики тёмной материи

Ограничили диапазоны масс её частиц
Учёные из Великобритании сузили диапазоны допустимых масс для разных типов частиц тёмной материи. Таким образом, они уточнили характеристики этой формы материи.

Тёмная материя, по теории, не участвует в электромагнитном взаимодействии, поэтому её нельзя наблюдать. На её долю, как считают учёные, приходится около четверти массы-энергии Вселенной. Её существование проявляется в виде гравитационных эффектов.

Правда, учёные пока не описали полностью частицы тёмной материи. Им нужны экспериментальные данные об их характеристиках, главным образом о массе. Ранние теории предполагают, что масса частиц тёмной материи должна лежать в интервале примерно между 10-22 электронвольт и 1019 гигаэлектронвольт. Эти теоретические значения используются для экспериментов по прямой регистрации тёмной материи, пишет «N + 1».

Открытие британских учёных позволит сузить масштабы экспериментальных поисков. Полученные диапазоны допустимых масс исключают существование очень лёгких и очень тяжёлых частиц тёмной материи.