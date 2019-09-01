Учёные приблизились к разработке «лекарства от старости»

Фибробласты — это группа клеток соединительной ткани организма, и находятся они в среднем слое кожи. Учёные сравнивали показатели фибробластов, полученных от доноров различного возраста. Так они определяли степень влияния клеточных процессов на механизмы старения организма.

Некоторые показатели клеток не изменились с возрастом. А вот между накоплением в фибробластах критических повреждений ДНК — двунитевых разрывов — и старением связь всё-таки обнаружилась.

Сообщается, что обнаружение этой связи может позволить создать в будущем метод антивозрастной терапии, основанный на повышении эффективности репарации двунитевых разрывов.