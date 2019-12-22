Учёные увеличили скорость 3D-печати в тысячи раз

Речь идёт о сверхточной технологии 3D-печати, которая используется для изготовления биомедицинских устройств. Из-за сложности такая печать очень медленная. Ускорить её попытались учёные кафедры машиностроения и автоматизации Китайского университета Гонконга.

Они разработали технологию фемтосекундной проекции двухфотонной литографии (FP-TPL). Благодаря управлению лазерным спектром с помощью временной фокусировки процесс печати выполняется параллельно слой за слоем, а не точка за точкой. По сути, это значит, что технология может создавать целую плоскость за то же время, что прежние системы тратили на одну точку. Это увеличивает скорость создания объекта в 1000-10 000 раз. А стоимость изготовления снижается и вовсе на 98%.