Учёные увидели, что людям нравится выбирать маршруты с препятствиями вместо обычного тротуара

Учёные увидели, что людям нравится выбирать маршруты с препятствиями вместо обычного тротуараХодить сложными маршрутами полезнее
Исследование показало, что до 78% пешеходов выбрали бы более сложный маршрут с препятствиями, чем обычный тротуар.
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Многие люди не имеют достаточного уровня физической активности. Простая ходьба, конечно, лучше, чем ничего, но она не покрывает все потребности. Гулять по местности с препятствиями было бы полезнее. Но выберут ли взрослые такие «весёлые» маршруты?
Исследование под руководством Кембриджского университета предполагает, что при правильном дизайне ландшафта большинство выберет. Участникам показывали изображения сложных, то есть с различными ступенями и балками, и обычных асфальтированных маршрутов и спрашивали, какой они выберут. Исследователи проверили ряд параметров в различных сценариях, включая пересечение воды, короткие пути, необычные скульптуры и наличие/отсутствие перил и других людей.
В результате 80% участников исследования выбрали сложный маршрут по крайней мере в одном из сценариев. Там, где сложный вариант был короче обычного, вероятность выбора увеличилась на 10%.