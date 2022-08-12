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Учёные увидели, что морские губки умеют чихать слизью

А эту слизь потом съедают другие
Учёные впервые обнаружили у морских губок нечто, похожее на чихание. Они делают это, чтобы избавиться от лишних веществ, накопившихся внутри.
Учёные увидели, что морские губки умеют чихать слизью

Учёные заметили такое поведение, используя покадровую видеосъёмку. «Наши данные свидетельствуют о том, что чихание — это адаптация, которую губки развили, чтобы поддерживать себя в чистоте», — пояснили исследователи. Ниже можно увидеть этот процесс:

Учёные увидели, что морские губки умеют чихать слизью

Kornder et al., Current Biology, 2022

Дело в том, что морские губки являются своего рода фильтрами: они вылавливают из воды питательные частицы, пропуская её через себя. Однако поры губки могут забиться гадостью, которую они не съели. Животное покрыто крошечными трубчатыми канальцами, называемыми устьями, через которые может проходить вода. Именно через отверстия при «чихании» выходит содержащая отходы слизь. Время от времени губки резко сокращаются, чтобы сбросить слизь с себя. Эти отходы, как это ни странно, могут съедать другие морские жители.

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