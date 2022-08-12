Учёные увидели, что морские губки умеют чихать слизью

Дело в том, что морские губки являются своего рода фильтрами: они вылавливают из воды питательные частицы, пропуская её через себя. Однако поры губки могут забиться гадостью, которую они не съели. Животное покрыто крошечными трубчатыми канальцами, называемыми устьями, через которые может проходить вода. Именно через отверстия при «чихании» выходит содержащая отходы слизь. Время от времени губки резко сокращаются, чтобы сбросить слизь с себя. Эти отходы, как это ни странно, могут съедать другие морские жители.